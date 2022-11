De estrella a olvidado, cómo es la terapia cuando un deportista de elite se retira: "Soy un viejo de 40 años"

Es una crisis, pero no entendamos crisis de forma peyorativa, no le demos una connotación negativa . Crisis es ruptura, cambio radical. Algo se rompe, termina o deja de funcionar . Indudablemente, se trata de un cambio vital o personal. Tan grande que genera un volcán de emociones, vaciedad, incertidumbre, temor, nostalgia, rutina, aburrimiento… Incluso puede llevar en algunos casos a la aparición de trastornos en el estado de ánimo, como estados depresivos.

El exfutbolista ha sido un profesional que ha desarrollado una actividad profesional para la que tenía muchas condiciones o talento, le apasionaba, no era tanto un trabajo como un deporte o una pasión. "Era entrenar y jugar, no era trabajar", dicen. Entonces surge mucha incertidumbre. No saben qué hacer a nivel profesional, cómo orientar su vida. Pueden tener unos buenos ahorros, pero no tienen vida. Aunque muchos de ellos tienen formación académica, su talento era el fútbol y, por tanto, su autoconfianza es baja con respecto a otras posibles actividades profesionales.