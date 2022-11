Leo Messi llegaba a Catar con la misión ineludible de devolver a Argentina la Copa del Mundo 36 años después, y a las primeras de cambio ha recibido el primer batacazo. Una impecable racha de 35 partidos consecutivos sin conocer la derrota se rompía en el debut mundialista ante Arabia Saudí, teóricamente el rival más débil de su grupo, justo cuando nadie lo esperaba. Nada se ha perdido aún, pero las dudas vuelven a cernirse sobre el astro argentino en la que se antoja como su última oportunidad de ganar un Mundial, y sobre una afición tan apasionada como poco dada a perdonar errores. En Uppers hablamos con la psicóloga Teresa Terol sobre el miedo al fracaso y a no responder a las expectativas creadas , la presión que muchas veces soportamos en distintos ámbitos de la vida para no decepcionar a los demás y cómo aprender a gestionarla .

En realidad, el miedo a no estar a la altura de lo que se espera de nosotros viene de la época de " las cavernas , cuando el hecho de que el grupo no te validara suponía la expulsión de la cueva y, por tanto, la muerte". "De alguna manera esta necesidad de pertenencia al grupo, de no ser el raro, de sentir que somos parte de algo" se ha quedado con nosotros. Y ese miedo al rechazo social puede generar " ansiedad, dolor emocional " y, en última instancia, " dolor físico ".

Algunas personas saben manejar perfectamente el estar bajo presión, pero otras no pueden evitar venirse abajo mentalmente. Este temor a no estar a la altura, a cometer un error, se relaciona con la culpa , es decir, con la sensación de que tendríamos que haber hecho las cosas de otra manera o de que podríamos haberlo hecho distinto. Para la psicóloga, "la culpa es una emoción que se utiliza muy mal porque la usamos como un medio de castig o en vez de como medio de conocimiento y aprendizaje ". "La culpa es una señal que nos debería animar a revisar lo ocurrido dentro de lo que depende de nosotros mismos , aprender de la situación y ver si hay algo que podamos hacer diferente la próxima vez ".

Otra herramienta para gestionar la decepción serían dos derechos asertivos. "Por un lado, el derecho a ser el único juez de mis acciones. No vamos a gustar a todo el mundo nunca, ni a satisfacer las expectativas de todos, así que asegúrate de gustarte al menos a ti mismo y cubrir tus propias expectativas. Revisa lo que depende de ti e intenta cumplirlo. Sé tu único espectador, busca tu único aplauso". Y, por otro lado, está el "derecho a cometer errores". Entender esto, que errar es de humanos y no pasa nada por cometer errores, es fundamental. Al final, uno no es responsable de lo que otros esperen y no siempre es posible evitar los disgustos.