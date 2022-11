Sin embargo, la gloria fue esquiva a España en el Mundial de Inglaterra, y una vez más, nos volvimos a las primeras de cambio. El Mundial de 1966 fue el primero con mascota, el león Willie, y el primero retransmitido en directo por televisión. Y tuvo la final más polémica de la historia de los Mundiales, en la que un gol fantasma en la prórroga dio su primera Copa del Mundo a los ingleses y dejó con cara de tonto a Hans Tilkowski, el cancerbero alemán que vio claramente que el gol no debió subir al marcador. Claro que entonces no había VAR.

Para ponernos en contexto, en 1966 un choque entre tres aviones americanos provocaron la muerte de 7 tripulantes y la caída a aguas de Almería de cuatro bombas nucleares. Las bombas se recuperaron, y Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo por aquel entonces, se bañó en Palomares para demostrar que no había contaminación. Manolo Santana ganaba en Wimbledon, Sara Montiel lo rompía con la Violetera y los españolitos nos acostábamos temblando después de ver "Historias para no dormir", la innovadora serie de terror de Narciso Ibáñez Serrador.

Recuerda ese gol como si estuviera allí. "Fue una galopada tremenda de Reija por la derecha, y sacó un buen centro al área. Yo entraba en diagonal me tiré en plancha en el punto de penalti y llegué a tiempo. Lo que pasó es que el defensa intentaba despejar y me dio una patada tremenda en la barbilla. Estuve un rato desorientado y luego, a jugar. En ese momento se jugaba mucho más duro que ahora. Bueno, duro no es la palabra, yo diría que era violento. Además, los terrenos de juego se prestaban para eso. Si llovía, muchos campos se volvían barrizales peligrosos. Hoy no se ve una camiseta manchada de barro, no hay barro en los terrenos de juego".