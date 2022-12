Hacer deporte está de moda. Independientemente de cuál sea la preparación previa, son muchos los que se someten a sesiones de entrenamiento sin periodos de adaptación y sin conocer, en absoluto, sus capacidades físicas. El lema 'no pain, no gain' ha llegado a su extremo y los más entusiastas ya sufren las consecuencias de un ritmo deportivo excesivo. Especialmente aquellos que ya no se encuentran en su veintena ni en su treintena y que a los 50 deciden ponerse en forma por primera vez en su vida.