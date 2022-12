Juan Manuel Asensi, jugador de España en Argentina 1978: "Sabíamos que era una dictadura, pero no lo de los vuelos de la muerte y las torturas"

Los jugadores de la selección se dieron de bruces con la realidad política que vivía Sudamérica en aquellos años. "Antes de ir a Argentina estuvimos en Uruguay, y allí también había una dictadura. Cuando salíamos a dar una vuelta fuera del hotel nos acompañaban militares con metralletas. Luego en Argentina estuvimos apartados, pero vigilados por militares. Sabíamos que íbamos a una dictadura, pero no lo de los vuelos de la muerte y las torturas. De eso yo me enteré años después", reconoce Asensi.

A todos los jugadores entrevistados para esta serie les incomoda hablar de la situación política de Qatar, y Asensi no es una excepción. "El futbolista tiene poco que decir. Puedes tener una opinión contraria, pero si te selecciona tu país, es muy difícil decir que no. Para el jugador profesional un Mundial es la culminación de tu carrera deportiva, no hay nada más grande. ¿Qué jugador se ha negado a ir a Qatar? Ninguno. No solo de España, de ningún país. No podemos señalar a los jugadores por esto. Tampoco he visto a ningún directivo o periodista que se haya negado a ir. Y la gente lo sigue viendo en la tele", argumenta.