Era mucha la expectación por la reaparición de Luis Enrique tras la eliminación de la selección española del mundial de Qatar 2022 en octavos frente a Marruecos. Y el día ha llegado, ya que anoche se sentaba en Twitch, pero no en su canal , sino en el del popular streamer Ibai Llanos para ser entrevistado sobre las múltiples cuestiones y polémicas que han surgido alrededor de su figura durante el torneo. Repasamos la entrevista en 10 frases.

El fútbol no deja de ser una parte de trabajo y entrenamiento diario y otra de suerte. Por mucho que juegues bien, si el balón decide no pasar la línea de portería se complica el triunfo y el rival puede aprovechar la más mínima oportunidad de contrataque. En su análisis de sus adversarios que ya están en semifinales Luis Enrique lo tiene claro: “los miro y no veo a ninguno mejor que nosotros”.