El caso Maradona y Messi: qué les pasa a los argentinos para que sus ídolos deriven en semidioses

No hay ningún país como Argentina para convertir a sus ídolos en semidioses. Allí Maradona y ahora Messi poseen un halo divino, mesiánico, que trasciende mucho más allá de lo meramente futbolístico. No se trata (solo) del tradicional entusiasmo de los países sudamericanos por el balompié. Brasil o México también son conocidos por sus apasionadas y fieles aficiones y no celebran un culto semejante hacia un jugador por muy bueno que haya sido, ni siquiera por Pelé. Entonces ¿por qué la Albiceleste es distinta? ¿Qué tienen el 'Pelusa' y 'la Pulga' para ser adorados con ese fervor?