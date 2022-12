Hace solo unas horas que se conocía la muerte de Pelé, uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia del fútbol, a causa de un cáncer de colon a los 82 años. Su salud en las últimas semanas había sido delicada, lo que no ha borrado la tristeza de su familia, se casó tres veces y tuvo siete hijos reconocidos, y de todos sus seguidores. Pero, aunque todos lo conocían como Pelé, ese no era su verdadero nombre. ¿Por qué le pusieron ese apodo?