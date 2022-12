En aquella ocasión, ‘Recu’ tenía 38 años y poca o ninguna experiencia en este tipo de pruebas: “No es muy habitual empezar a esa edad, eso es cierto. Yo nunca había hecho deporte (ahora se levanta todos los días a las 6.30 para entrenar) y cuando empecé la gente no me creía. Mi actual pareja, que sólo se ha perdido tres carreras mías de los cientos que he corrido, me animaba mucho a salir a correr y un día nos apuntamos a una en la Casa de Campo. Quedé tercera y me enganché. En internet me ponían de mentirosa al ver mis tiempos y leer que yo no había entrenado antes. Mis amigos me defendían porque me conocían y sabían que mi historia era cierta. Lo único que quería era correr y que me dejaran tranquila".