La depresión, el rival más duro del deportista: "Muchos no se atreven a pedir ayuda porque lo ven una debilidad"

Afortunadamente, la sociedad, no sólo en el ámbito del deporte, es más consciente de que la salud mental es tan importante o más que la física, y paso a paso se va acabando con un tabú que nos persigue y al que aún no hemos logrado dejar definitivamente atrás.

“Estos trastornos están presentes en todas las personas, no sólo en deportistas. La diferencia es que el deporte, por el impacto que tiene en la sociedad, lo amplifica todo así que muchos no se atreven a pedir ayuda porque lo ven como una debilidad” , nos explica Juan Carlos Álvarez Campillo, psicólogo deportivo que ha tratado a atletas de élite y que, por ejemplo, formaba parte del equipo de trabajo de Julen Lopetegui en la selección española de fútbol antes del Mundial de Rusia ‘18.

Y añade: "Eso les genera tensión, se amplifica el fallo y les lleva a dejar de disfrutar. Imagina que cada vez que vas a trabajar a tu oficina te ven miles o millones de personas y están pendientes de cada gesto, de cada cosa que haces, y el mínimo fallo que cometes se ve al detalle y lo puede comentar todo el mundo. Los deportistas pueden tenerlo todo pero no siempre lo disfrutan tanto porque para ellos ya no es un hobby, sino un trabajo con una máxima exigencia detrás que les estresa y les puede generar ansiedad e incluso depresión. Eso pasa cuando estás siempre bajo la lupa”.

De hecho, en el deporte de élite, los problemas de ansiedad o depresión pueden llegar de diversas formas. Tan difícil es manejar el éxito como el fracaso. “Cuando estás instalado en el éxito los problemas llegan por la presión y por la expectativa que se tiene de los deportistas, de que mantengan o mejoren su nivel. Y muchos no se ven capaces y sienten miedo. Sin embargo, cuando estás trabajando duro y ves que no consigues los resultados que buscas también puedes ser proclive a no saber digerirlo. No lo entiendes y lo justificas con excusas. Que si el entrenador, que si la mala suerte…”.