Boris Becker explica cómo ha vivido su paso por la cárcel: "Aprendí una lección muy dura"

Lo hacía casi 20 días después de su puesta en libertad tras pasar ocho meses en prisión. “Quiero dedicar unas palabras a todos mis seres queridos y a las personas que me han apoyado en el que llamo el año más difícil de mi vida”, explicaba el extenista. “Ya ha pasado y terminado. He salido vivo. Creo que he salido más fuerte. Mi salud mental está más fuerte que nunca, pero sin apoyo, la ayuda, el amor y el cariño de tanta gente, no lo hubiese conseguido, así que gracias”, explicó el deportista en el vídeo.