La última Miss soviética, un amante asesinado y una pedida de mano en la pista: así es Julia Lemigova, la pareja de Navratilova

Lemigova, de 50 años, no ha tardado en reaccionar en sus redes sociales al anuncio hecho por la ganadora de 18 títulos del 'Grand Slam', y lo ha hecho agradeciendo "a todos los que se han acercado para compartir sus palabras de apoyo". "Juntas, lucharemos contra esto" , añadió. Pero ¿quién es la persona con la que Navratilova ha compartido felizmente los últimos 15 años? La vida de Lemigova está plagada de hitos y momentos trágicos. Los repasamos.

Ante tanta tragedia se puede decir que conocer a Navratilova le salvó la vida a Lemigova. La exmodelo y la tenista comenzaron su idilio en 2008. Seis años después dieron el paso hacia el altar. Navratilova le propuso matrimonio arrodillándose ante ella durante el US Open 2014 . “Hemos estado juntas durante seis años y no puedo imaginar mi vida sin ti. Por favor, cásate conmigo”, le pidió la checo-estadounidense. Julia dio el 'sí, quiero' y desde entonces han sido una feliz y ejemplar pareja, criando juntas en Miami a las dos hijas de Lemigova anteriores a su relación con Stern, Victoria , de 22 años, y Emma , de 15.

De hecho, Julia admite que sus dos hijas fueron fundamentales en su decisión de salir públicamente del armario. “Cuando vi a mis dos hijas enfrentarse a sus amigos y decir: 'Sí, tenemos dos mamás ', las vi y fue como, 'Oh, Dios mío. ¡Mis chicas salieron más rápido que yo! Y luego fue como, 'Boom, boom'. Nunca, nunca miré hacia atrás”, dijo en diciembre de 2021. Recientemente Lemigova ha incrementado su popularidad por su participación en el reality show estadounidense 'The Real Housewives of Miami', convirtiéndose en la primera miembro LGBT de esa franquicia televisiva.