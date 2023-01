Lo normal es que en el camino se crucen dos tipos de personas, las deportistas y las que no lo son. Los profesionales de la salud juegan un papel imprescindible para convencer a esas personas a las que no les gusta practicar deporte de que empezarán a encontrarse mucho mejor física y mentalmente cuando se vayan a la calle a andar o a correr, a jugar al baloncesto, a la piscina a nadar o al gimnasio por libre o a clases dirigidas. La clave está en encontrar esa actividad que engancha y adaptarla a la edad y a la condición física .

En la Universidad de Harvard han encontrado en el taichí el deporte definitivo sin importar los años o si se ha practicado deporte o no alguna vez. El taichí une cuerpo y mente en una disciplina de bajo impacto . Se lleva a cabo realizando movimientos lentos, pausados, pero sin detenerse, como si se ejecutaran a cámara lenta, con posturas fluidas que van avanzando hasta la siguiente. Para ello se pone el foco de atención en la respiración, que es profunda, y en las sensaciones corporales. Esos movimientos se realizan en forma circular y en ningún caso a partir de posturas forzadas.

En el taichí los músculos no se tensan, sino que deben estar relajados, al igual que las articulaciones no se extienden ni se doblan completamente de modo que los tejidos conectivos no están estirados. Las posturas fluyen hacia la siguiente sin pausa manteniendo el cuerpo en constante movimiento.