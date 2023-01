Nadal, adiós a Australia por la cadera: el largo historial de lesiones del deportista que convive con el dolor

Y su cuerpo dijo basta. Rafa Nadal tuvo que retirarse del Abierto de Australia, en el que defendía título, por una lesión en la cadera que se produjo durante el segundo set de su partido ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). “No voy a negar que estoy destrozado. No sé si me he roto el músculo o he tenido un problema articular. Tengo que hacerme las pruebas para ver qué ha ocurrido. Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor”, confesaba el de Manacor tras decir adiós al primer Grand Slam de la temporada.