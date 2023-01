Unos días en familia: las cinco mejores estaciones españolas para esquiar con hijos y nietos

No es una lista de mejores o peores, es una selección de cinco estaciones de esquí donde hemos pensado en que las pistas no deben ser muy difíciles, tampoco debe tener un tamaño enorme para perderse en la nieve. Nos gusta que no estén masificadas, que el precio no sea terrible, que sean accesibles y en los que una familia pueda esquiar unida, bien al nivel de los más pequeños, bien al ritmo de los seniors, que si bien es cierto han esquiado mucho y bien, cada vez hay que tener más cuidado con las caídas inesperadas y los accidentes tontos.