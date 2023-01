Dave Bautista, estrella del cine de acción: su entrenamiento y dieta para ser puro músculo a los 54

View this post on Instagram

Si hay algo que prácticamente todos los papeles de Bautista requieren es de una buena forma física , algo que, a sus 54 años, no es complicado de mantener. Antes de ser actor fue luchador profesional, convirtiéndose en campeón del mundo en diferentes ocasiones en el Campeonato Mundial Peso Pesado, entre otros galardones de su carrera deportiva.

Lo cierto es que Bautista lleva unos 40 años entrenando regularmente. Obviamente ya no lo hace igual que antes, cuando tenía que competir. Sin embargo, a sus 54 años ha logrado que no haya rastro ni de un gramo de grasa a lo largo de todo su cuerpo, y eso que dice no estar obsesionado con el ejercicio, más bien ve en el gimnasio un lugar que le da tranquilidad.