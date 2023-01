Muchos deportistas, una vez terminan su carrera deportiva, no pueden estar quietos en casa. Por eso mismo, aprovechan una vez se retiran para dedicarse a otros deportes que siempre les han llamado la atención, pero en los que no han podido emplearse todo lo que quisieran. Es el caso de Gareth Bale, que tras retirarse del fútbol hace unas semanas, ahora se ha enganchado por completo al golf , una pasión tan grande que ya ha confirmado que va a disputar su primer torneo .

El exjugador del Real Madrid ha cambiado el balón por una pelota más pequeña y a principios de febrero participará en el AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour , su primer torneo profesional de golf. Lo cierto es que no es el primer deportista que, pese a dedicarse a un deporte en concreto, luego descubre que su gran pasión es el golf.

Luis García, exfutbolista español que jugó en el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Liverpool, no para con el deporte pese a que ya no pisa el césped. Lo cierto es que a sus 44 años dedica gran parte de su jornada a entrenar y en su cuenta de Instagram ha dejado ver cómo el golf es uno de esos deportes que le gusta practicar, y no se le da nada mal.