Aprender de Nadal para saber cómo sacar lo mejor de nosotros mismos es el objetivo que se han marcado Juan Carlos Cubeiro , experto internacional en liderazgo, y Leonor Gallardo , catedrática en Gestión Deportiva, en 'Nadalízate' (Alienta Editorial) , un manual en el que recopilan de manera sencilla y clara las rutinas de entrenamiento mental del campeón de Manacor. No nos van a enseñar cómo conquistar Wimbledon o Roland Garros, pero sí nos pueden ayudar a poner en práctica sus enseñanzas para aprovechar al máximo nuestro potencial y conseguir nuestros objetivos. Hablamos con los autores sobre cómo 'nadalizarnos' y sacar partido a todos nuestros recursos.

'Nadalizarse' significa asumir como propios los comportamientos que han llevado al éxito a Rafa Nadal. El París-Match se ha hecho de esta expresión (en castellano) como superar situaciones adversas, no rendirse nunca, poner toda la carne en el asador y generar admiración no sólo por los logros alcanzados, sino por cómo se consiguen.

Por supuesto que hay algo, si no mucho, de Rafa Nadal en cada uno de nosotros. Tenemos que saber qué es, analizarlo y medirlo (por eso el libro incluye un test para saber nuestro “coeficiente de nadalización”) y aumentarlo con entrenamiento.

En la mayor parte de las personas pesa el triple lo negativo que lo positivo, y de ahí el desánimo, el victimismo, el bajo compromiso, los pobres resultados. Rafa Nadal se ha entrenado, se autoinspira, para precisamente lo contrario: concede el triple de valor a lo positivo (ese “¡vamos Rafa!”) que a los puntos perdidos. Su éxito no es fruto de la casualidad sino de las fortaleza mental. Todos debemos aprender a hacerlo igual.

La fortaleza mental no es genética, no es innata. Se cultiva desde una semilla, que es la predisposición, las ganas, y con muchas horas de emntremiento. En el deporte como en todo en la vida, con ganas ganas-La mente es un músculo que debe fortalecerse como cualquier otro; primero hemos de ganar en la mente para luego ganar en la tierra batida.

Primero, diferenciar claramente un error de un fracaso. Del error se aprende: es una fuente de aprendizaje. El fracaso te hunde; te debilita hasta tal punto que no das tu mejor versión. Segundo, aprender es ser consciente para ser más competente. Debemos asumir los errores sin tapujos, con humildad. Y tercero, no hay llaneros solitarios, ni siquiera en un deporte individual como el tenis. Necesitas hacer equipo, con un buen entrenador, médico, fisio, director de comunicación, etc.