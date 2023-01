Paloma del Río denuncia que un periodista intentó propasarse: "Le dije: '¿te gustaría que se lo hicieran a tu hija?"

La periodista deportiva Paloma del Río ha participado en el videopodcast ‘A ver si me he enterado’ de Nius, con Miguel Ángel Oliver, en el especial ‘Mujeres compitiendo, ¡un respeto!’ . Un episodio dedicado específicamente a la mujer deportista tras la polémica de la final de la Supercopa femenina de fútbol de hace unos días, donde se disputaron el trofeo el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad. Sin embargo, lo que era un día de celebración se vio empañado porque ganadoras y subcampeonas tuvieron que recoger sus medallas en una mesa, sin representación oficial o ceremonia alguna, algo impensable en el fútbol masculino.

Junto a Miguel Ángel Oliver y la reconocida periodista estaba también Manu Carreño, responsable de Deportes Cuatro. Los tres han hablado y debatido sobre el deporte femenino en España y su evolución . La propia del Río sabe que lo que ocurrió en la final de la Supercopa femenina no es ninguna anécdota. “Cuando vi estas imágenes tuve dos pensamientos. Primero qué cutre y segundo qué pena. Me pareció una falta de respeto” , dijo la periodista sobre lo ocurrido aquel día tras la final.

No obstante, fueron muchos los temas que trataron, y también hablaron sobre lo que ocurría entre compañeros de prensa hace años, cuando lo común no era que una periodista se dedicase a la información deportiva, el camino que cogió del Río. “Cuando llegué tuve la sensación, no con los compañeros que eran más o menos de mí misma edad, sino de los que ya eran mayores, de que nos miraban, o al menos a mí, como una intrusa, como diciendo ‘tu bonita que haces aquí’, con ese tonito semi lascivo”, indicó ante la mirada de sus compañeros de programa durante el videopodcast.