Figo y el secreto de su cuerpo definido a los 50: "No hay que estresarse"

Luis Figo tiene, a los 50 años, un cuerpo envidiable gracias a su rutina de entrenamiento y alimentación

El exfutbolista se dedica ahora a otros deportes, como el golf o el surf en verano

La palabra dieta no le gusta, pero sigue una alimentación sana y equilibrada

Luis Figo está en plena forma a los 50 años. Ya lo ha ido dejando ver a lo largo de los últimos años subiendo fotos de sus vacaciones en la playa sin camiseta. A pesar de que ya lleva más de una década retirado del césped lo cierto es que el exfutbolista mantiene un físico envidiable, musculado, y con un six pack bien definido que a muchos les gustaría lucir. Pero así de bien no se está del aire, y el portugués sigue entrenando para mantenerse en forma y que su físico no decaiga en ningún momento.

En estos años el exdeportista ha mantenido una vida mucho más tranquila que, pese a seguir ligada al fútbol, está en un segundo plano mucho más relajado. Pero ¿cómo se mantiene así de bien a los 50 años? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué entrenamiento hace?

Su secreto

El portugués ha hablado con Men’s Health sobre sus rutinas deportivas para estar así de bien, y el secreto no solo es el deporte, es más, él mismo señala que “no hay secretos en la vida”.

“La constancia, el ejercicio y comer bien. Y no tener mucho estrés”, eso son los consejos que da Figo para llegar en plena forma física a los 50. “La calidad de vida es importante”, recalca.

No obstante, aunque el fútbol siempre fue su pasión, lo cierto es que ahora dedica tiempo a otras disciplinas deportivas muy diferentes, como el golf, algo que asegura que “me hace caminar bastante. Mucha gente cree que no es un deporte, pero yo creo que es lo más difícil de mundo”. No es el único deporte al que se ha aficionado, y especialmente en verano, es frecuente verle en redes sociales subido a la tabla de surf.

Cuida la alimentación