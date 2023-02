Relevo generacional: LeBron supera el récord de anotación que tuvo Kareem Abdul-Jabbar 38 años

"Para mí sigue siendo alucinante. Me he marcado muchos objetivos a lo largo de mi trayectoria, pero nunca había soñado con ello hasta ahora. Es una locura”, aseguraba en los días previos al récord. Y el gran día llegó este martes 7 de febrero, en un Crypto Arena de Los Ángeles que estaba lleno a rebosar, con todo el mundo expectante por presenciar un logro histórico. Llegaba a la cita ante los Thunder de Oklahoma a 36 puntos del récord de puntos en la regular season del mítico Jabbar, que estaba sentado en primera fila para no perderse detalle del fin de su hegemonía.