La adaptación, como era de esperar, no fue sencilla. Miguel no podía con la horquilla angular. "Cada vez que voy a una curva, me tira el hombro que está durísimo”", decía entonces. Además, si se inclinaba demasiado, los muslos pegaban con las costillas, con lo que no podía sostener su postura más aerodinámica durante mucho tiempo.