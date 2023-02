La rutina de 40 segundos que elimina la grasa incluso durmiendo

La lógica dice que para lograr estos objetivos hay que machacarse en el gimnasio. Pues no. Una rutina de solo 40 segundos quema más calorías que una sesión de running. No es magia, la ciencia ha demostrado sobradamente cual debe ser clave para optimizar el entrenamiento y la actividad física: la intensidad.

Según un artículo publicado en The Journal of Clinical Sleep Medicine, la actividad aeróbica intensa como el HIIT es la más adecuada para mejorar la calidad del sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida en adultos con insomnio crónico. Pero lo mejor es que el ejercicio de alta intensidad facilita seguir quemando calorías a lo largo de la noche, aumentando el metabolismo y propiciando una pérdida más rápida de peso. Normalmente, por la noche, el cuerpo 'resetea' sus funciones metabólicas y su objetivo es eliminar desechos, no destruir grasa. Eso es precisamente lo más significativo del HIIT.