El hombre que corre un maratón cada mañana

Para completar su gesta, necesitó de 22 pares de zapatillas deportivas, unas nuevas cada dos semanas, más o menos. A lo Forest Gump, raro fue el día que no estuvo acompañado de manera intermitente por numerosos anónimos e, incluso, por otros deportistas, como el entrenador de rugby Kevin Sinfield, que muchas mañanas le acompañó en sus primeros kilómetros.

A pesar de tamaña hazaña, McKee ha asegurado en diversas ocasiones que su objetivo no es homologar su récord: “Lo importante, lo que cuenta, no son los records, sino ayudar a la gente”, ha confesado siempre con emoción, sobre todo, al recordar que “las calles estaban llenas de gente cada día, aplaudiendo y gritando a pesar de la lluvia y del frío. Me acordaré siempre”, sentencia.