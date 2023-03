Gasol ha comentado que sí, que está nervioso, pero también lleno de emoción y preparado para disfrutar de este hito al máximo, aunque le queda una espinita, ya que ha comentado que le encantaría que Kobe Bryant estuviese ahí con él. “Es un momento que no entiendo sin él. Me inspiró, fue un gran líder, me hizo mejor jugador y siempre me animaba a hacerlo un poquito mejor. Lo echaré mucho de menos, pero lo tendré muy presente”, explicaba el español a la Cadena Ser.