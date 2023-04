José I. Gordito, piloto: "A partir de los 50, la gente quiere cumplir su sueño de volar y el parapente es el medio idóneo"

Otra de las razones es que el parapente no es uno de esos deportes extremos o de riesgo en los que la gente, sobre todo los más jóvenes, buscan la descarga rápida de adrenalina y emociones muy fuertes. " Aquí se activan hormonas diferentes que generan placer y sentimiento de calma. Las sensaciones más fascinantes son la de libertad y sosiego".

"Siempre me gustó la montaña y ha sido mi decorado desde muy pequeño . Escalaba, subía montañas. A finales de los ochenta empecé a dedicarme al alpinismo y de ahí al vuelo el paso fue muy natural. El parapente nació de mi afición por la escalada en las laderas de las montañas ". De hecho, en su origen el parapente nació de la fusión de los términos franceses parachute (paracaídas) y pente (pendiente). Algo así como el uso de paracaídas para las pendientes. Los propios alpinistas impulsaron la transformación del paracaídas en parapente.

José asegura que es un efecto que no se mitiga ni siquiera después de haber sobrevolado el Himalaya, como es su caso. "Tan majestuosa es la cordillera más alta del mundo, con sus especies únicas, como seguir de cerca el vuelo de un águila imperial en la sierra madrileña. El mundo desde arriba es igual de hermoso. La naturaleza nos brinda un paisaje sublime y estampas únicas cada día y en cada lugar, incluso en algo tan cotidiano como las puestas de sol".

No le extraña que los demás tengan ese mismo anhelo de volar. " No hace falta coraje, ni siquiera habilidad o fuerza , sino decisión y una actitud positiva El resultado merece la pena. Indica que hay varios modos de disfrutarlo y nos da diferentes opciones, según el objetivo de cada uno. La más sencilla es un bautismo aéreo con un trayecto entre el despegue en un punto alto y el aterrizaje en el valle. Es suficiente para experimentar la magia de volar durante algo menos de media hora. La segunda es de una manera autónoma, después de un periodo de formación.

Una vez adquiridos unos conocimientos, es fácil progresar, dominar la técnica, pero sabiendo que el aprendizaje es continuo y no acaba nunca. "En el parapente hay una sabiduría que nunca alcanzas", señala con humildad. Para empezar, existen unos básicos que son fundamentales (normas de navegación, velocidad del tiempo, saber dónde aterrizar, etc), pero asegura que no siempre se cumplen. Los profesionales echan en falta una regulación adecuada en nuestro país, más ahora que este tipo de actividades está llenando los espacios aéreos. "Debería haber una exigencia de titulación en parapente, como hay en países como Francia o Suiza, que nos llevan bastante ventaja. En España existe un vacío legal que puede ser muy perjudicial. Dejarlo todo en manos del sentido común de quien lo practica a veces es demasiado arriesgado".