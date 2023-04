Wahlberg ha contado en varias ocasiones cómo es esa rutina: a las 2:30 suena el despertador, se toma 15 minutos para rezar y a las 3:15 toma su primer desayuno con avena, arándanos y huevos antes de plantarse en el gimnasio, donde entrena hasta las 5:15 de la madrugada. Y no te creas que cuando llega a casa se va a dormir, porque se ducha, vuelve a desayunar y se pone a jugar al golf . Un día que aprovecha al máximo hasta que a las 19:30 se va a la cama , que al día siguiente toca madrugar (otra vez).

Su principal consejo para el que quiera seguir su método es quitarse “la tirita un día. Pon el despertador y no le des al botón de posponer. Cuando hayas hecho ejercicio, come y sigue con tu día . Cuando han pasado 15 o 16 horas estarás cansado y te acostarás temprano, pudiendo dormir 8 horas”.

El actor también se ha introducido en el mundo del ayuno intermitente porque cuenta que antes tenía que hacer mucho cardio para mantenerse en forma. Ahora, hace su primera comida a medio día, una segunda sobre las tres de la tarde y luego otra antes de las seis. Eso es todo lo que come. “Antes no era capaz de digerir toda la comida. Tenía problemas intestinales. Con el ayuno tengo más energía. Adelgacé más rápido, aunque no es para todos”, señala.