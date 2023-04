"La he tenido metido en una caja y está con todos los certificados del banco. La bicicleta está impoluta, perfecta, se ha cuidado y el coleccionista que la quiera se va a llevar una bicicleta que parece que acaba de acabar el Tour de 1994. Pedí a Pinarello que me confirmara que el número de bastidor era de Induráin y me lo certificaron. Tiene todas la garantías", explicaba Domingo a 'Diario de Triatlón'.