A los 60 como si tuviera 35: la dieta y rutina de ejercicios que sigue Demi Moore

Mantenerse como un treintañero habiendo superado los 50 o incluso los 60 no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Ahí tenemos los ejemplos de estrellas como Tom Cruise o Jennifer Aniston que, si no miramos su fecha de nacimiento, directamente les echamos muchos años menos que los que de verdad tienen. Pero claro, más allá de que tienen muchos más posibles que el resto de los mortales, siguen dietas y entrenamientos estrictos para lograr esos cuerpos. Algo parecido a lo que hace Demi Moore que, a sus 60, aparenta no más de 35.