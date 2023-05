El negocio de las camisetas de fútbol ‘vintage’: “Algunos invierten en ellas como si fueran obras de arte”

Colgadas en burros, como en un showroom, más de doscientas camisetas de fútbol de temporadas pasadas se agolpan en casa de Jesús Moreno (47). “Muchas me las han regalado”, dice. “Cuando llega mi cumpleaños, sé que voy a recibir alguna. El 70% son compradas en mercadillos y tiendas de segunda mano . No gasto mucho. Rebuscando, consigues auténticas gangas, por diez euros o menos. Pero el valor que tienen es mucho mayor. Tirando por lo bajo ahora podría sacar cuatro o cinco mil euros si las vendiera ”.

Aunque no está en el ánimo de Jesús desprenderse por ahora de su apreciado botín textil, este fotógrafo melillense que vive desde hace veinte años en Madrid —y que actualmente trabaja en un comedor de un colegio de educación especial, dando de comer y acompañando a niños—, forma parte de un colectivo cada vez más numeroso: el de aficionados al balompié que disfrutan atesorando equipaciones vintage de diferentes equipos (su caso) o del mismo. Un tipo de coleccionismo que siempre ha existido, pero que en tiempos recientes ha cobrado creciente notoriedad gracias, en parte, a las redes sociales . A finales de diciembre, Jesús decidió crear una cuenta en Instagram solo para posar con sus camisetas; en cuatro meses ya ha conseguido más de mil seguidores.

“Antes las tenías en casa, las enseñabas a amigos cuando venían, y no pasaba de ahí”, nos cuenta. Ahora se muestran en redes, con descripciones detalladas —temporada, fabricante, dorsal, breve descripción de la actuación de ese equipo aquel año—, propagando la tendencia y facilitando la relación entre vendedores y compradores , lo que ha generado lo que define como “un boom”. De resultas de lo cual, añade, “los vendedores se han dado cuenta de que debían subir los precios ”. Empresas chinas le escriben mensajes privados ofreciéndole la camiseta que quiera, en las cantidades que desee. “Te bombardean con eso”, explica.

Aun así, Jesús se resiste. “Todas tienen una historia especial”, aduce. Inauguró su colección en 1993 con una camiseta del Real Madrid que le costó 10.000 pesetas, unos 60 euros (localizamos una igual, aunque algo deteriorada, en Wallapop, al precio de 199 euros) y acopia joyas como una elástica de portero de la marca Adidas, genérica (sin escudo), de los años ochenta, la cual, “si la pusiera en venta, mínimo 400 euros podía sacar”. También profesa singular afecto por la primera que usó la Unión Deportiva Melilla, equipo de su tierra. “No soy el coleccionista que compra una camiseta, la mete en un plástico y la guarda. Las uso para pasear, para jugar al fútbol con los amigos… ¿Que se estropea? No me importa demasiado, pues mi objetivo no es revenderlas”, aclara.