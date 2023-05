"Si lo dejas una vez, se convierte en un hábito. No lo dejes nunca" solía decir Michael Jordan sobre la disciplina en el deporte, algo de lo que sabe y mucho, por algo es considerado el jugador de baloncesto más grande de todos los tiempos. Afortunadamente, el tiempo (y un conveniente retiro) han hecho que la ex estrella de la NBA pueda "dejarlo un poco" y qué mejor sitio que la Costa del Sol, y más concretamente Marbella, destino favorito de una pléyade de superestrellas globales -entre las que se cuentan ex presidentes norteamericanos como Bill Clinton o George Bush, estrellas de hollywood como Tom Cruise- a las que se ha sumado ahora la leyenda de los Chicago Bulls.