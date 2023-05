Tomamos el ejemplo del esguince: todos lo hemos experimentado en algún momento. Te tuerces el tobillo caminando. No es algo grave, algunos tendones o ligamentos pueden estar inflamados. Pero se te va a pasar. Durante los primeros días te duele al caminar y resulta que terminas cojeando para evitar el dolor. Esta es una estrategia normal que te permite seguir caminando mientras te recuperas. Te duele al caminar normalmente, sin embargo, el problema no se deriva de tu forma de caminar. Tu cuerpo siempre busca adaptarse para que te sientas mejor.

Pues depende. Si estas adaptaciones duran unos días, está bien, probablemente una vez recuperado de tu esguince, tu cuerpo volverá a la normalidad. Pero ¿y si necesitas más tiempo para recuperarte? ¿Cómo semanas o meses? Pues se establecen desequilibrios musculares y tu postura cambia. Lo ideal es ser consciente de los cambios que está atravesando nuestro cuerpo para adaptarse y/o contrarrestar el dolor, y tratar de estudiar nuestros movimientos diarios para saber qué es normal y qué no lo es.

El dolor es como la alarma en tu casa. Puedes intentar vivir con esta alarma y simplemente cubrir tus orejas cuando la oyes sonando; que es lo que hacemos cuando tomamos un medicamento, para que se nos pase el dolor, sin cambiar nada más. O puedes aprender a conocer tu casa y buscar las causas que hicieron saltar tu alarma. Lo que explico en mi libro es que no tienes que tomar el dolor como una fatalidad. No tienes que pensar que la única solución es tomar un analgésico y esperar para que se vaya tu dolor. Existen muchas cosas que puedes hacer para investigar la raíz de tu dolor e identificar estrategias que te permitan recuperarte.

Hay algo muy interesante en los estudios que analizan el efecto de los ejercicios sobre el dolor y es que ningún ejercicio es más eficaz que otro, más bien todos funcionan un poco. La llave reside en la variedad de movimientos que hagas. No se necesita ser tan específico, ya que la eficacia del ejercicio depende de muchos factores diferentes. Por ejemplo, la contracción muscular estimula la secreción de antiinflamatorios naturales en el cuerpo, lo que ayudará a disminuir el dolor. Ahora, no significa que cualquier movimiento te ayudará a recuperarte. Lo importante es estimular las zonas más relevantes según los movimientos que provocan el dolor. Es decir: saber cuál es el tejido exacto que te duele no es tan importante como saber qué movimiento te produce dolor. Porque lo que queremos es mejorar tu función: tu movilidad, tu fuerza y tu tolerancia al dolor.