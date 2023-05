El objetivo de esta parada temporal es intentar regenerar su cuerpo para "encarar el año que viene con garantías, que intuyo será mi último año. Quiero darme la oportunidad de disputar los torneos que me apetezcan el próximo año". Así pues, 2024 se adivina como su última temporada como profesional. "No me merezco terminar así. La intención es que mi último año no sea sólo de comparsa, sino hacer lo posible para competir al más alto nivel, luchando por los grandes torneos, como ha sido en mi carrera".