Se acerca el verano y, con ello, las playas empiezan a recibir cada vez a más visitantes y los deportes acuáticos viven sus meses de máximo fervor. Las playas se plagan de tablas de surf o windsurf, entre otros. Pero puede que progresivamente empieces a ver a alguien sobre la tabla que no es una persona, sino un perro. Como lees. El surf para perros ha llegado a España y parece que para quedarse. Este fin de semana se celebra en la playa de Salinas, en Asturias, el II Campeonato de Europa Dingonatura Surf Dog . ¿Cómo es el surf para perros? ¿Qué beneficios aporta a los canes? Hablamos con Manuel Calvo, director de la Fundación Dingonatura y organizador de la competición.

Desde su Fundación, Calvo asegura que pretenden “promover el bienestar animal, la adopción o la tenencia responsable , pero también la práctica de deportes con perros junto al humano, algo que consigue que no tenga problemas de comportamiento gracias a la disciplina que establece”. El surf con perros no está muy popularizado en España , pero sí en otras zonas del mundo, como en California, que fue donde Manuel lo vio y decidió traerlo a España.

“Los perros cogen olas medianas o pequeñas, no tan grandes como las personas. Hay dos modalidades, una en la que el perro y el humano van juntos en la misma tabla, y otra en la que va el perro solo, pero en ambas es la persona la que elige qué ola coger y toma el impulso”, explica Manuel Calvo. No obstante, destaca que lo básico siempre es que “el perro disfrute, no se le puede forzar a meterse en el agua o a subirse a una tabla”.