Esta novedosa disciplina, que cada vez gana más adeptos, combina ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios fitness en un recinto cerrado

Ismael Mateo es el campeón de Europa de más de 50 años y el sábado luchará por ser Campeón del Mundo en Manchester

Con casi 100.000 participantes en el mundo la temporada pasada, los fundadores de Hyrox aspiran a convertirlo en deporte olímpico

Todo comienza con un kilómetro de carrera en un recinto cerrado y abarrotado de gente animando. A eso le siguen, de manera alterna, ocho ejercicios de fitness y siete kilómetros más corriendo. El tiempo medio para completar la prueba es de una hora y media. Eso es Hyrox (HYbrid, Running, Ox (workouts)). Ni más, ni menos. Y una vez leído esto, uno entiende mejor la expresión: “Uno cree que está en forma hasta que empieza a entrenar Hyrox y sabe que lo está cuando completa uno”.

Uno de sus fundadores, doble oro olímpico

Hyrox nació en 2016 precisamente como una vía para comparar la forma física de dos de sus fundadores. En Alemania se juntaron Moritz Furste, dos veces oro olímpico en hockey, y Christian Toetzke, todo un veterano en la marca Iron Man, y trataron de buscar cuál era la mejor manera de medir quién estaba más en forma. Llegaron a la conclusión de que el modo más adecuado era a través de una competición de fitness mezclada con carrera. Desde entonces hasta hoy, más y más atletas de todas las edades se han ido enganchando a esta disciplina en la que ya se puede competir en 12 países alrededor del mundo y que en España superó los 12.000 participantes en los cinco eventos de la pasada temporada.

“En Hyrox se mide todo. Por eso es un modo perfecto para conocer tu estado de forma. Cuando compites no sólo sabes el tiempo que has tardado en el global de la prueba, sino que también sabes el tiempo que has hecho en cada uno de los ocho kilómetros y en cada uno de los ocho ejercicios. Ideal para entrenar, para mejorar… y para picarse, ya que también hay una clasificación de cada cosa”. Son palabras de Agustín García, Head of Sports de Hyrox Iberia.

La participación de mayores de 40 se ha triplicado

Y si en Hyrox todo es medible, también lo son las inscripciones, que revelan datos que indican que es una disciplina creciente entre los uppers españoles. No en vano, de la primera edición disputada en Madrid en 2021 a la que tuvo lugar hace sólo unas semanas, la participación de atletas de entre 40 y 70 años se ha casi triplicado. “Esto se debe a que la distancia de carrera es accesible y todos los workouts son técnicamente sencillos, asumibles por cualquier persona, tenga la edad que tenga”, explica Agustín, que ya se ha fijado el reto de llegar a 15.000 inscripciones en la temporada que comenzará en septiembre.

Otra de las características de Hyrox es que es igual en cualquier rincón del mundo que lo disputes. Los ocho kilómetros de carrera se alternan con un kilómetro de skierg (una máquina en la que se simula el gesto de remar esquiando), 50 metros de sled push (empujar un trineo cargado con peso), 50 metros de sled pull (arrastrar con una cuerda ese mismo trineo), 80 metros de burpees, un kilómetro de remo, 200 metros cargado con dos kettlebells, 100 metros de zancadas con un saco a la espalda y, por fin, 100 lanzamientos de un balón de seis kilos.

Un español, candidato a Campeón del Mundo

Esta rutina es la que ha enganchado ya a miles de uppers, que se preparan ya a conciencia en algunos de los más de 200 centros oficiales para la próxima temporada… o para la gran cita que queda pendiente para poner el broche a esta. El Mundial de Manchester. Allí estará, por supuesto, Ismael Mateo, campeón de Europa de Hyrox tanto en la categoría de 45 a 49 años como en la de 50 a 54.

Ismael, que tiene su propio gimnasio, nos explica cómo descubrió “por casualidad” Hyrox y cómo afronta un tipo que está a punto de cumplir 51 una prueba como esta. “Uno es un poco yonki de la competición y, aunque sólo había visto unos cuantos vídeos, enseguida dije que había que probarlo. Era una mezcla entre cardio y fuerza que me gustó desde el principio. Con el primer test que hice me di cuenta de que era algo cañero y en cuanto competí por primera vez noté que había llegado para quedarse".

Desde entonces (2021) hasta ahora, dos campeonatos de Europa le contemplan. Y eso que reconoce que entrena mucho, pero no es ejemplo de nada. “Mezclo los entrenamientos con mi día a día. Mi rutina no es nada sencilla y voy al día. Hay mucha gente que puede vivir sólo de entrenar, pero yo también tengo que trabajar y hay veces que no da. Hago un mínimo de tres días de Hyrox por semana, más otros tres de running y otros dos de fuerza, que mezclo con las clases de judo. Pero yo no soy un buen ejemplo de nada. Por ejemplo, en lo que a alimentación se refiere defiendo que no hay que obsesionarse demasiado. Hay que disfrutar de la vida siendo consciente de lo que vas a afrontar. Controlar mucho la alimentación es importante, pero también lo son las endorfinas que generas saliendo con tu pareja a tomar una cerveza y a cenar", explica.

Ismael es muy consciente de que está a punto de los 51 y trata de encontrar las ventajas en lugar de los inconvenientes: “La edad sólo me penaliza en la recuperación, pero es como en todo en la vida y hay que encontrarle el punto. Hay que guardar bien los cartuchos y gastarlos cuando toca".

“La vida es rock and roll”

Y sabe guardarlos, ¡vaya si sabe! El más importante lo tiene preparado para el Mundial de Mánchester. “El objetivo es ganar. No hay más. Soy un tipo muy humilde, pero me veo capaz y por qué no decirlo. Estoy en los tiempos de los mejores y ahora sólo falta que salga todo bien en la competición. Cuando llegue allí, lo daré todo y que pase lo que tenga que pasar", asegura confiado pero con un toque de respeto.

Ismael Mateo, eso sí, tiene muy clara una cosa. Este tipo de pruebas le dan salsa a la vida cuando ya eres un upper: “Animaría a todo el mundo de mi edad a participar porque la vida es rock and roll. Estamos aquí de paso y hay que probar. Lo bueno de la edad es la experiencia. Sabes cómo es tu cuerpo, lo que aguanta y cómo gestionarlo. Ese conocimiento del cuerpo es importante y la edad te lo da. Entiendo a los que no compiten, pero al que le pique un poco el gusanillo de la competición lo va a disfrutar".

Otra de las características de Hyrox que más gustan a Ismael es el hecho de tener a la gente a tu lado en todo momento. “Sientes a los tuyos animándote a medio metro y eso es brutal”, confiesa.

Y eso es, precisamente, uno de los grandes éxitos de Hyrox: “En los eventos necesitamos 12.000 metros cuadrados en recinto cerrado para desarrollar cómodamente las pruebas y para que las familias y los amigos de los participantes lo disfruten tanto como ellos. En pocas disciplinas puedes estar una hora y media viendo a tu padre, a tu hermano o a tu amigo a 30 centímetros mientras compite".

Este punto también ha generado críticas a la organización, pues la entrada como público cuesta 10 euros (el ticket medio como participante ronda los 80). Aun así, cuelgan el cartel de ‘no hay billetes’ allá por donde van. De hecho, en la temporada que acabará en Manchester han reunido a más de 90.000 atletas y más de 200.000 personas han acudido como público a los eventos.

Aspiran a ser deporte olímpico