En general las recomendaciones pasan por evitar caer mal y también por no ser alcanzado por el caballo, es decir, que no te pise. Por eso mismo es importante llevar siempre una buena posición para saber cómo caer si se da el caso.

En primer lugar, hay que soltar los estribos y dejar los pies sueltos, así estos no quedarán atrapados y, en caso de que te caigas y el caballo siga su camino, no te arrastrará. Algo parecido pasa con las riendas y las manos, hay que soltarlas para que no se enreden. Además, si tienes el más mínimo control, lo ideal es caer de forma similar a cómo te bajarías del caballo, intentando coger impulso para caer lejos. Si caemos hacia un lado, hay que intentar hacerlo de pie, aunque del impacto acabes en el suelo.