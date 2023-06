"He visto a Michael Jordan jugar antes de que yo llegase a los Bulls. Era un jugador horrible , un jugador horrible de ver. Era todo uno contra uno, t odos tiros malos y egoísmo . De repente, nos transformamos en un equipo y comenzamos a ganar, y todo el mundo se olvidó de quién era", dijo recientemente Pippen en unas declaraciones al Podcast Gimme The Hot Sauce donde también se posicionaba abiertamente a favor de LeBron James en el debate sobre el mejor jugador de la historia.

Hay varias hipótesis sobre por qué las alabanzas se han transformado en reproches, pero al parecer todo empezó a torcerse a raíz del documental 'The Last Dance', acerca de la última temporada de Michael Jordan con los Bulls. "No podía ver lo que creía. Los últimos dos episodios, al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Jordan sin darnos demasiada importancia ni a mí ni a mis compañeros. Yo no era más que un accesorio. Su 'mejor compañero de equipo de todos los tiempos', me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado"", dijo entonces Pippen.