Estamos a las puertas del verano y a los más rezagados la operación bikini les ha pillado por completo. Ya sabes que las dietas estrictas o el deporte intenso para bajar de golpe varios kilos no es lo ideal. No todo vale por lucir un vientre más plano y unos músculos más marcados durante el verano si luego no vas a hacer nada para mantenerte. Tampoco es que hagan falta grandes sacrificios y una actividad tan cotidiana como andar puede hacerte reducir esa grasa abdominal que tan fácil llega y tan complicado es que se vaya.