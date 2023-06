El pasado fin de semana le supo a gloria a Pep Guardiola tras ganar la Champions League con el Manchester City frente al Inter de Milán. Tras la victoria no han sido pocas las felicitaciones que el entrenador ha recibido, aunque lo más probable es que haya una que le ha hecho más ilusión que el resto: la de Julia Roberts. “Felicidades Pep Guardiola, por guiar a tu equipo a ser el campeón de la UEFA Champions League” , escribía en su Instagram acompañando la felicitación de una fotografía del técnico del equipo besando la copa.

Este gesto de Julia Roberts no es algo casual y tiene una intrahistoria a la que hay que irse unos atrás y que, en parte, Guardiola explicó hace unos meses, cuando logró pasar a su equipo a los cuartos de final.

En la rueda de prensa del técnico tras pasar de fase en la competición europea, Guardiola confesaba que “pase lo que pase en esta temporada de la Champions, incluso si ganamos esta y las próximas tres seguidas, será un fracaso”. Estas palabras no dejaron indiferentes a los periodistas, por lo que el entrenador del Manchester City siguió explicando que tiene “tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts . Julia Roberts vino a Manchester hace años, no en los 90, cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos”.

Guardiola comentó que cuando la actriz visitó la ciudad “vino en el periodo en que éramos mejores que el United, en estos cuatro o cinco años, ¿no? Y fue a visitar al Manchester United. No vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que mi ídolo vino a Manchester y no vino a vernos”.