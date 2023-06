¿Cómo voy a hacer ejercicio si no me da la vida? Con la excusa del trabajo, de la casa o de llevar a los niños al colegio puedes haberte hecho esta pregunta muchas veces. Pero escudarse en la falta de tiempo para no ponerse en forma no vale de nada. Es cierto que las 24 horas del día en ocasiones no son suficientes, pero curiosamente sí que solemos sacar tiempo para revisar las redes sociales, ver una serie o echar una siesta. Si tienes 10 minutos para eso, también los tienes para correr.