Mud run, la carrera de barro de inspiración militar que hace furor en los seniors: "Nos aleja del médico"

Eduardo, de 48 años, dice que se inició en esto hace dos años. "Estaba acostumbrado a las carreras populares, pero llevaba un tiempo sin hacer ejercicio y mi fisioterapeuta me aconsejó contactar con Mikel. En poco tiempo fui cogiendo forma y en seis meses me presenté a la primera carrera. No sabía si sería capaz de superar los obstáculos, pero rebasé la línea de meta y, sobre todo, me divertí". Reconoce que el hueso más duro es la suspensión. Es decir, soportar su propio peso con la fuerza de los brazos y en esta posición desplazarse de una barra a otra o de unas anillas a otras sin tocar el suelo.