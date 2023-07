Philippa York: de némesis de Perico cuando era Robert Millar a abanderada del ciclismo femenino

View this post on Instagram

En 2022 Delgado y York, antaño enemigos íntimos, volvieron a cruzar sus caminos en un evento patrocinado por Marca, "un reencuentro bastante emotivo", en palabras de ella. "Todo un placer", según él. Pilippa no le guarda ningún rencor al rival que le arrebató 'in extremis' una Vuelta a España en la que había sido el más fuerte: "Me gustaba Perico como competidor y como persona. Sí, era mejor ciclista que yo, pero eso es solo una parte de las interacciones personales. Cómo corrió me gustó y cómo actuó más allá del ciclismo también me gustó".