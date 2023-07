Los tiempos han cambiado y no se entiende la práctica deportiva sin suplementos, bebidas energéticas, batidos, barritas o geles. Es una tendencia que no se queda en la alta competición, sino que crece cada día entre la gente corriente en sus rutinas deportivas y de alimentación. Son productos cómodos, de efecto casi inmediato y la variedad es asombrosa. Vamos a centrarnos principalmente en los geles energéticos. ¿Son un recurso adecuado para recargar energía , mejorar el rendimiento y reponerse después del ejercicio? ¿Deberían reservarse para competiciones a nivel profesional?

Luis Vergara Gutiérrez, médico internista y especialista en Medicina del Deporte y Nutrición Deportiva, nos resuelve cualquier duda. La primera pregunta es muy directa: ¿qué ventajas ofrecen los geles? "Son una alternativa práctica para consumir una gran cantidad de hidratos de carbono de manera rápida , pero no es la única", responde.

Pensamos en un deportista común, mayor de 50, que sale a correr o practica crossfit, pádel o cualquier ejercicio intenso. ¿Es la mejor decisión para resistir y aumentar su rendimiento? "El consumo de geles durante el ejercicio o competencia es una opción práctica, pero no necesariamente saludable, sobre todo en personas que puedan tener diabetes o resistencia a la insulina, ya que aporta una elevada cantidad de hidratos de carbono de manera rápida", aclara Vergara.

Añade que, en nutrición deportiva, el objetivo es mejorar el rendimiento, pero no necesariamente la salud. "Por ello algunas de estas medidas pueden no ser aconsejadas en cierto tipo de deportistas con patologías. La recomendación es siempre asesorarse por profesionales capacitados y por el médico". Ni son imprescindibles ni deben consumirse de forma habitual. Si no eres capaz de mantener un ritmo de entrenamiento, quizás lo mejor es bajar la intensidad hasta recuperar fondo suficiente.