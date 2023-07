La brillante victoria en Wimbledon ante Novak Djokovic, según los números el mejor tenista de la historia y último resistente del Big Three que ha dominado con puño de hierro el circuito ATP durante muchos años, tiene mucho de simbólico. Entre ellos ,16 años de diferencia, y la certeza de que el murciano es el principal referente de una nueva era que quizás acaba de empezar. "Es un jugador único. Nunca me he enfrentado a alguien como él (...) Tiene lo mejor de los tres mundos -en referencia a él mismo, Nadal y Federer-", admitía Nole tras la final, reconociendo por primera vez en un rival a su legítimo heredero. "Eres un jugador increíble y siempre has sido un espejo en el que me he mirado. Cuando nací, tú ya estabas ganando", le espetó Alcaraz al serbio. En realidad, no se trata de borrar lo anterior, sino de ser digno heredero de una antorcha que se va traspasando entre generaciones y, con suerte, tratar de dejar su propia marca. Veamos otros ejemplos históricos de relevo deportivo en distintos ámbitos: