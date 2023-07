A nivel físico, dejar de hacer ejercicio durante unos pocos días no repercutirá en cambios significativos. La tonificación de nuestra musculatura no se verá afectada en gran medida, ya que las actividades cotidianas nos ayudarán a compensar la falta de entrenamiento. De hecho, es saludable para el cuerpo descansar , pues es la mejor forma de evitar lesiones y sobrecargas musculares.

Cuando los días se convierten en semanas los cambios en la resistencia aeróbica se intensifican. Después de dos semanas sin entrenar, empezamos a notar pérdidas y efecto negativos. La primera consecuencia es una pérdida de la masa muscular , se puede notar que la tonificación disminuye y que los músculos ya no son tan firmes y sólidos como antes, mientras que las reservas de grasa aumentan. A su vez, comienzan a verse afectadas nuestra condición física, la capacidad respiratoria (perdemos un 12% de nuestro VO2 Max) y el comportamiento cardiovascular . Sin embargo, es posible recuperar la forma física previa sin muchos problemas, pues no es una temporada de inactividad tan larga.

La pérdida de la forma no nos afectará solo a nivel físico, sino también mental. La sensación de bienestar y relajación que proporciona el ejercicio ya no existe y nos notaremos más estresados y nerviosos, quizás incluso con problemas para conciliar el sueño. Recuperar la forma física después de un mes de inactividad es más difícil, pero no imposible. Sencillamente no podremos entrenar con la misma intensidad que lo hacíamos antes y deberemos comenzar poco a poco, subiendo la exigencia paulatinamente hasta que nuestro cuerpo se vuelva a acostumbrar.