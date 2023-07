Jan Ullrich, de ganar el Tour a tocar fondo: "Abusé de la cocaína y bebía whisky como si fuera agua"

"Últimamente se ha hablado mucho de mí, positivo y negativo. Es hora de que cuente mi historia, toda mi historia, cómo pasé de ser un cazador a ser un objetivo . Me gustaría llevarles conmigo en un viaje a través de mi vida. Con todas las turbulencias, contratiempos y desafíos ", introduce el exciclista alemán, que no escatima en detalles escabrosos durante los cuatro episodios de los que se compone el documental que verá la luz el próximo mes de noviembre.

Ullrich quiere empezar una nueva vida y no descarta incluso volver al ciclismo. Así lo dejó caer en una entrevista en diciembre de 2022 para Bild: "Obviamente, no seré el director deportivo de un equipo, pero si alguien me necesita, estoy abierto a cualquier cosa. He conseguido construir de nuevo un entorno estable a mi alrededor".