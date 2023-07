Caminar es uno de los mejores deportes que existen para mantener nuestro organismo. Algo que podemos implementar en nuestro día a día y, en vez de coger el coche para un trayecto corto, ir andando. El planeta y nuestra salud lo agradecerá, a no ser que sean las tres de la tarde de julio con 40º grados a la sombra, claro. Andar tiene muchos beneficios y no son pocos los que están obsesionados en dar una cantidad exacta de pasos al día. No obstante, hay que hacerlo con cierta ligereza, pero también con una buena postura.