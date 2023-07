Desconectar y disfrutar son dos de los grandes objetivos que todos nos fijamos en cuanto el calendario marca el día de comenzar nuestras vacaciones. Es hora de olvidar el trabajo y darnos esos pequeños caprichos que llevamos esperando todo el año. Pero (siempre hay un pero), durante las vacaciones también podemos y solemos caer en excesos que nos van a costar caros a la hora de retomar la rutina. Para evitar que esto suceda, Samuel Torres, reputado entrenador personal, nos da una serie de consejos o trucos para que un Upper no pierda la forma durante el verano. Nada de largas sesiones de entrenamiento o dietas que nos amargarían el verano. Algo accesible y muy práctico. Lo primordial de las vacaciones es el descanso y cargar las pilas para el futuro, pero mejor si lo hacemos junto a una serie de buenos hábitos.

"Se trata de cuatro recomendaciones muy sencillas y muy útiles para personas de más de 50 años, pero que puede aplicar cualquiera para que el verano no le suponga un bajón en la forma física. Soy consciente de que las vacaciones son para disfrutar, pero con estas prácticas, además, mantendremos un nivel aceptable de entrenamiento durante la desconexión de las vacaciones. No se trata de mejorar ni de subir el nivel en esta época sino de no llegar de nuevo al gimnasio en septiembre teniendo que dar muchos pasos hacia atrás en la preparación", explica Samuel, por cuyas manos pasan a lo largo del año desde deportistas de élite hasta personas con patologías o con una cierta edad.