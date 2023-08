El cóctel imbatible de Carlos Alcaraz, explicado por su psicóloga: "Conoce sus puntos débiles y cómo transformarlos en fuertes"

Su equilibrio tiene mucho que ver con su capacidad de resetear fácilmente. No se ancla ni en la derrota ni en la victoria. A nivel emocional, se gestiona bien, se conoce y sabe no solo sus puntos débiles, sino cómo transformarlos en puntos fuertes. Cada reto es para él una oportunidad para mejorar y conseguir su mejor versión. Su capacidad de venirse arriba es por ese concepto de oportunidad que tantas veces hemos entrenado desde pequeño y que tanto ayuda a trabajar la tensión que te puede producir la palabra reto. A él le genera una emoción positiva y el cuerpo entonces fluye mejor. El equilibrio perfecto entre talento técnico, táctico y psicológico es el cóctel imbatible que está haciendo que sea el número uno y referente mundial.

El estrés es un mecanismo de activación, pero si lo sobrepasamos nos bloquea. El cerebro entiende que es una respuesta excesiva e interpreta que no tiene recursos suficientes. El bloqueo se traduce a nivel físico con distintas somatizaciones, como calambres y tensión en todos los músculos. Las piernas no funcionan igual, los brazos no responden. Un cerebro desbordado de estímulos lleva la concentración al pensamiento negativo, no a desarrollar la estrategia deportiva. Nos paralizamos y todo nuestro cuerpo recibe esa orden de parálisis.