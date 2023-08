Las leyes y códigos que habría vulnerado Rubiales (y que podrían dejarlo fuera de la RFEF)

Pero al margen de las implicaciones legales de la conducta de Rubiales -hay quienes sostiene que el asunto podría incluso pasar a términos penales- hay una corriente de opinión, que representaría el propio Rubiales si no fuera el objeto del debate, para la que hablar de estos asuntos además de una exageración, 'empaña' el triunfo de la Selección e 'invisibiliza' el éxito de las jugadoras. Probablemente habría que recordar que lo que origina el debate es la propia conducta de Rubiales (y sus posteriores 'disculpas' porque 'no queda otra') y no la reacción posterior. Es más, una manera de honrar el enorme logro de las futbolistas, es precisamente, intentando erradicar el machismo que resuma todo este asunto, y no soslayarlo porque 'es momento de celebrar'.